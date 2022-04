Inter-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO INTER-VERONA

Inter-Verona è in programma per sabato 9 aprile 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'avvio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE INTER-VERONA IN TV

Il match tra Inter e Verona sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, attraverso l'app dedicata scaricabile su smart tv e altri dispositivi come console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzabile anche tramite Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A raccontare le emozioni di Inter-Verona saranno Stefano Borghi (telecronaca) e Marco Parolo (commento tecnico).

INTER-VERONA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è accessibile sia da browser (collegandosi al sito ufficiale e inserendo le credenziali d'accesso) che da device portatili come smartphone e tablet, grazie all'applicazione disponibile per sistemi operativi iOS e Android.

Qui su GOAL potrete seguire Inter-Verona grazie alla consueta diretta testuale che non vi farà perdere nemmeno un dettaglio delle fasi salienti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA

De Vrij dovrebbe sistemarsi al centro della difesa dopo l'infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare le ultime sfide: Skriniar pronto a tornare sul lato destro, con D'Ambrosio in panchina. Squalificato Lautaro: Correa in pole su Sanchez per affiancare Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

L'unica novità di formazione tra gli scaligeri rispetto al match col Genoa dovrebbe essere rappresentata da Barak, assente lunedì per problemi intestinali: ceco in tandem con Caprari alle spalle di Simeone. L'ex Faraoni a presidiare la corsia destra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.