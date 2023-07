Inter, Vanheusden di nuovo in prestito: torna allo Standard Liegi

Dopo i prestiti al genoa e all'AZ Alkmaar, il difensore torna nella squadra in cui è cresciuto: altra avventura lontana dai nerazzurri per lui.

Sembra che Zinho Vanheusden sia destinato a rimanere sempre lontano dalla maglia dell'Inter.

Il difensore classe 1999, rientrato alla base dopo il prestito in Eredivisie, all'AZ Alkmaar, ora ha di nuovo le valigie in mano.

È infatti in procinto di partire per il Belgio, direzione Liegi. Vanheusden andrà infatti in prestito alla squadra che lo ha lanciato nel mondo dei professionisti, lo Standard.

Il belga non ha mai esordito con la maglia dell'Inter: ha infatti giocato in Italia solo con il Genoa, squadra che lo ha preso in prestito nella stagione 2021-22, quella che è culminata con la retrocessione in Serie B.

Insomma, l'inizio della carriera italiana del ventiquattrenne non è fortunata: ora lo aspetta una nuova sfida, in una squadra che conosce bene e in cui cercherà di dare il massimo per convincere l'Inter a puntare su di lui in futuro, cosa che finora il club nerazzurro non ha mai fatto.