Inter, ora è ufficiale: fuori dal settlement agreement per il FPF

L'UEFA ha comunicato che l'Inter ha raggiunto gli obiettivi del Fair Play Finanziario: insieme ai nerazzurri anche Astana e Besiktas.

Fine di un lungo percorso iniziato nel 2015, fatto di grossi sacrifici e rinunce: l' è ufficialmente fuori dal regime di settlement agreement concordato con l'UEFA quattro anni fa, nell'ambito del Fair Play Finanziario.

Ad annunciarlo è stato lo stesso organo continentale con questa nota che sa di liberazione per i tifosi nerazzurri.

"L'Ufficio Investigativo dell'Organismo di controllo finanziario dei Club ha fornito oggi un aggiornamento sul monitoraggio degli accordi transattivi firmati con quattro club, che hanno raggiunto la fine dei rispettivi termini. La camera d'inchiesta del CFCB ha confermato che l'FC Astana, il Beşiktaş JK e l'FC Internazionale Milano sono stati considerati in conformità con l'obiettivo generale dei loro accordi, firmati a maggio 2016 per l'FC Astana, e nel maggio 2015 per gli ultimi due. Di conseguenza, ora hanno tutti abbandonato il regime di insediamento".

Problemi in vista, invece, per i turchi del Trabzonspor.

"La camera d'inchiesta del CFCB ha deciso di trasferire il caso del Trabzonspor AŞ alla CFJB Adjudicatory Chamber in quanto il club ha violato il suo accordo transattivo firmato nel maggio 2016. In effetti, il club non ha rispettato il requisito di pareggio durante il periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2018/19".

Per l'Inter, dunque, una bellissima notizia prima dell'inizio della prossima stagione. Quando inizierà una nuova era che - i tifosi se lo augurano - possa portare nella Milano nerazzurra campioni affermati che facciano fare il definitivo salto di qualità a livello nazionale ed europeo.

La società meneghina dovrà comunque chiudere il triennio fino al 2021 con il pareggio di bilancio, per il quale è permessa una tolleranza di 5 milioni di sforamento. in entrata che passerà dai ricavi, in sostanziale aumento da quando Suning ha preso il comando del club.

Il tutto con l'attesa di sapere chi siederà sulla panchina dopo Luciano Spalletti, il cui destino appare segnato: Antonio Conte in pole, ma guai a escludere colpi di scena clamorosi.