Inter-Udinese streaming: link legali dove vederla

Inter-Udinese è un esclusiva DAZN: diretta streaming della partita con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Sarà - a chiudere il sabato di . A San Siro la truppa di Conte ospiterà i friulani nell'anticipo serale, in vista dell'impegno di in programma martedì contro lo Slavia Praga.

L'Inter è a caccia di conferme dopo l'ottima partenza in campionato. I due successi contro e hanno proiettato i nerazzurri subito in una dimensione interessante, nei panni dell'antagonista più autorevole della nella lotta per il titolo.

Conte confermerà per larga parte assetto e uomini che gli hanno portato sei punti su sei nelle prime due giornate, con qualche possibile novità di formazione in vista di un ciclo di partite molto intenso da qua alla prossima sosta. Barella troverà spazio dal primo minuto, mentre davanti potrebbe esserci una chance per Politano al fianco di Lukaku nel ruolo di seconda punta.

L'Udinese, che ha già sorpreso il nel primo turno di campionato, spera in un altro risultato a sorpresa. Tudor confermerà il 3-5-2 con De Paul in appoggio a Lasagna e uno schieramento piuttosto guardingo a difesa della porta di Musso.

Inter-Udinese è un'esclusiva DAZN. L'evento è disponibile alla visione per tutti gli abbonati alla piattaforma , attraverso tutte le modalità supportate dal servizio: smart , smartphone, tablet, computer, console e tanti altri dispositivi compatibili.

L'incontro avrà inizio alle 20.45 e sarà accompagnato dal consueto studio, pre e post partita, condotto da Diletta Leotta. Al termine della gara, le interviste ai protagonisti e l'analisi sui temi più importanti.