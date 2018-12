Inter-Udinese, le formazioni ufficiali: Keita e Joao Mario dal 1'

L'Inter attende la visita dell'Udinese nell'anticipo delle 18 a San Siro: Spalletti lancia Joao Mario e Keita, Borja Valero preferito a Gagliardini.

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Pussetto.

Sono Inter ed Udinese ad aprire il turno di campionato. I nerazzurri infatti, messa alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ospitano a San Siro la compagine friulana quel quello che è l’anticipo della 16ª giornata di Serie A.

Luciano Spalletti schiera i meneghini con un 4-3-3 nel quale sono Vrsaljko, Skriniar, De Vrij ed Asamoah a comporre la linea di difesa davanti ad Handanovic.

A centrocampo, Brozovic si sistema in cabina di regia, ai suoi fianchi ci sono Borja Valero e Joao Mario come interni di destra e di sinistra. In attacco, Icardi è il perno centrale di un tridente completato da Politano e Keita.

Nicola risponde con un 3-5-2 nel quale davanti a Musso sono Larsen, Troost-Ekong e Nuytinck a completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, Ter Avest e D’Alessandro sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre Fofana, Behrami e Mandragora si sistemano in mediana. In attacco, fiducia al duo composto da De Paul e Pussetto.