Inter, niente turnover contro Barça e Juve: Conte sceglie i 'fedelissimi'

Dopo le grandi rotazioni tra Milan, Lazio e Sampdoria, Conte prepara l'Inter per affrontare Barça e Juventus: il tecnico sceglie i suoi titolari.

Dopo e in pochi giorni, ora e . Il ciclo di fuoco dell' prosegue, dopo l'intervallo con la , partita più agevole solo sulla carta e per questioni di classifica. Tra blaugrana e bianconeri Antonio Conte mette alla prova le sue certezze. Anche in termini di uomini.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Nelle ultime due partite, il tecnico ha utilizzato 18 giocatori diversi. Soltanto in 4 sono stati confermati: ovviamente Handanovic in porta, De Vrij e Skriniar in difesa, Brozovic a centrocampo. L'ossatura nerazzurra la compongono loro, insieme a Romelu Lukaku e Stefano Sensi, tra i più utilizzati (e con maggior successo) nelle prime uscite stagionali, rimasti a riposo rispettivamente a Genova e contro i biancocelesti.

Come riporta 'Tuttosport', contro il Barcellona sono probabili diversi rientri, a partire da quello di Diego Godin per completare il trio in difesa, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Kwadwo Asamoah sulla corsia sinistra, nonostante la buona prova offerta da Biraghi contro la Lazio.

Di fatto i dubbi che Conte si porterà dietro sono relativi a tre posizioni: l'esterno destro di centrocampo, l'interno destro della mediana e la spalla di Romelu Lukaku.

Per il primo, il ballottaggio sarebbe tra il rivitalizzato Antonio Candreva e Danilo D'Ambrosio, che si è confermato una certezza decidendo anche il match contro la Lazio. Per accompagnare Sensi e Brozovic in Champions è invece favorito Barella, anche se contro la Juventus la fisicità di Gagliardini e Vecino potrebbe tornare utile.

Il maggior rebus è relativo al partner di Lukaku in attacco. Sanchez si è auto-escluso dalla partita contro la Juventus causa squalifica per l'espulsione di Marassi. Politano e Lautaro Martinez si giocano una maglia, ma potrebbe anche dipendere dalla gara del Camp Nou. Quella che, forse, potrebbe decretare l'undici titolare ideale di Antonio Conte.