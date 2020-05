Inter, slitta la ripresa degli allenamenti: test sanitari da completare

Inizialmente in programma mercoledì, il ritorno ad Appiano Gentile dell'Inter viene nuovamente posticipato: il giorno giusto potrebbe essere giovedì.

L' torna ad allenarsi. Ma non subito. La ripresa delle attività, inizialmente prevista per la giornata di mercoledì 6 maggio, è stata infatti posticipata per consentire il completamento dei test sanitari per i giocatori della rosa, necessari al fine di tornare in campo.

Dopo l'ok del Viminale alla ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio, con sessioni individuali o a piccoli gruppi, il club nerazzurro aveva annunciato ufficialmente di essere pronto a riaprire il Suning Center per consentire ai giocatori di allenarsi. Il momento, però, non è ancora arrivato: potrebbe arrivare, anche se il condizionale è sempre d'obbligo, giovedì 7 maggio.

In un primo momento il giorno giusto sembrava essere martedì 5 maggio, ma la ripresa è stata rinviata al giorno successivo. E ora, come riferisce 'Sky Sport', la data è stata nuovamente posticipata.

Tra lunedì e martedì i giocatori dell'inter hanno infatti effettuato una parte dei test sanitari, ma non tutti. Si attende dunque il completamento degli accertamenti per rivedere in azione la rosa di Antonio Conte. Proprio per questo motivo, la ripresa potrebbe avvenire giovedì.

In ogni caso, come già spiegato, si tratterà di una ripresa parziale: il distanziamento sociale permarrà e i calciatori potranno allenarsi a gruppi di 3-4 elementi, sotto lo sguardo di preparatore atletico e medico sociale.