L'Inter si gode Sanchez: goal e assist in attesa della riconferma

Alexis Sanchez al top da quando il campionato è ripartito: ha preso parte ad 8 goal dell'Inter, solo Ronaldo ha fatto meglio.

Sei punti di svantaggio a cinque giornate dal termine: l' si è assicurata il secondo posto solitario alle spalle della , nel tentativo di creare quantomeno qualche grattacapo ai rivali bianconeri in questo finale di campionato che lunedì offrirà la supersfida tra i campioni d' e la .

Un'occasione ulteriore per i nerazzurri di accorciare il distacco dalla vetta in caso di successo all'Olimpico contro la : in attacco non è affatto scontata la presenza di Romelu Lukaku, rimasto ai box per la seconda gara di fila e sostituito perfettamente da Alexis Sanchez.

Il cileno è tornato 'Niño Maravilla' in questo post-lockdown in cui ha fatto registrare numeri top: al pari di Belotti per il , ha preso parte a ben otto goal dell'Inter con sei assist e due marcature personali, secondo giocatore più decisivo dopo Cristiano Ronaldo che ha messo lo zampino in nove reti della Juventus, compito facilitato dai quattro rigori trasformati.

Altre squadre

Dati che aumentano i rimpianti di Conte per non averlo avuto a disposizione a lungo dopo l'infortunio di ottobre occorso con la nazionale cilena, che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi quattro mesi obbligando il tecnico salentino a spremere Lautaro e Lukaku in avanti.

Se di dubbi sulla bontà tecnica di Sanchez non ce ne sono, diverso è il discorso per quanto riguarda il suo futuro: il ha deciso di prolungare il prestito fino al 5 agosto, quando l'Inter affronterà il negli ottavi di in partita secca. Dopo quella data, l'ex dovrà fare ritorno in : a meno che tra le due società non arrivi l'accordo per il prolungamento del prestito o, addirittura, per il trasferimento a titolo definitivo a Milano del giocatore.

Un'apertura in tal senso è arrivata da Giuseppe Marotta ai microfoni di DAZN nel prepartita di -Inter.

"Sanchez è stato fuori quattro mesi per un grave infortunio, oggi sta facendo vedere le sue qualità ma non lo scopriamo adesso. Per quanto riguarda il suo futuro è prematuro parlarne, ma attualmente è un giocatore del Manchester United. Dobbiamo valutare col tecnico ed eventualmente acquistarlo".

Anche Conte ha speso parole al miele per Sanchez, ammiccando alla possibilità di acquisto che farebbe felice lui e i tifosi.

"E' un giocatore che abbiamo voluto fortemente. Ha delle caratteristiche importanti, veniva da stagioni non buone ma sapevamo chi andavamo a prendere. Siamo riusciti a prenderlo con certe condizioni, peccato si sia fatto male. Per fortuna abbiamo avuto grandi risposte da Lukaku e Lautaro. Ora sta bene, per il futuro è giusto parlarne con la società. Però è un calciatore completamente ritrovato, ha voglia di giocare, fame. Sono contento per lui perché ha sofferto tanto e ora è un'arma in più".

Sanchez è passato dallo status di infortunato di lusso a quello di arma letale da sfruttare per indirizzare positivamente le partite. Non sapremo mai cosa sarebbe accaduto se l'ex Udinese fosse stato regolarmente a disposizione in inverno: magari l'Inter sarebbe in testa al campionato, magari no. Probabilmente se lo starà chiedendo anche lui, insieme a tanti milioni di tifosi che sperano di poterlo ammirare anche ai nastri di partenza della nuova stagione.