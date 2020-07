Marotta su Lautaro Martinez: "Ha avuto un periodo di involuzione"

Marotta esclude la cessione di Lautaro Martinez e non si sbilancia sul futuro di Sanchez: "Oggi è un giocatore del Manchester United".

L' punta il secondo posto ma programma anche il futuro, tra il possibile acquisto di Alexis Sanchez e la sempre ventilata cessione di Lautaro Martinez.

Giuseppe Marotta, intervistato da 'DAZN', però non si sbilancia sulla permanenza del cileno che nelle ultime settimane è diventato un titolare fisso.

"Sanchez è stato fuori quatto mesi per un grave infortunio, oggi sta facendo vedere le sue qualità ma non lo scopriamo adesso. Per quanto riguarda il suo futuro è prematuro parlarne, ma attualmente è un giocatore del . Dobbiamo valutare col tecnico ed eventualmente acquistarlo".

Riguardo a Lautaro Martinez, invece, Marotta ribadisce come il giocatore non abbia manifestato l'intenzione di andare via.

"Le voci se le porta via il vento. Lautaro è un nostro giocatore e non ha mai manifestato l'intenzione di andare via, è un ragazzo serio che non si lascia condizionare. Ha avuto un periodo di involuzione ma ora sta risalendo la china".

Infine una battuta sul 'favore' dell'amico Carnevali che col suo ha frenato la corsa della .