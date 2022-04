Inter, si ferma Gosens: affaticamento all'adduttore per l'esterno nerazzurro

La lunga attesa è quasi finita. L’Inter mercoledì sera scenderà in campo a Bologna per recuperare la sfida che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio e che allora non si giocò a causa del gran numero di casi da Covid-19 che si erano registrati all’interno del gruppo rossoblù.

Quella che andrà in scena al Dall’Ara sarà ovviamente una sfida importantissima in ottica corsa Scudetto. I meneghini infatti cercheranno quei punti che consentiranno loro di scavalcare il Milan in vetta alla classifica, a parità di partite giocate.

L’Inter che si presenterà a Bologna è in grande spolvero, così come certificato dalle quattro vittorie consecutive conseguite, ma Simone Inzaghi, per l’occasione, potrebbe essere costretto a rinunciare a Robin Gosens.

Nel corso della giornata di lunedì infatti, l’esterno nerazzurro si è fermato a causa di un affaticamento all’adduttore, tanto che non ha partecipato all'allenamento con il gruppo. La sua presenza a Bologna è quindi in forte dubbio e a sinistra potrebbe toccare ancora a Ivan Perisic, giocatore che sembrava destinato, almeno inizialmente a rifiatare.