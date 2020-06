L’Inter aspetta Sensi: consulto in Germania con l'obiettivo rientro

Il centrocampista ex Sassuolo è volato a Monaco per un consulto medico extra: obiettivo il rientro entro fine stagione.

L’ aspetta Stefano Sensi per la fine della stagione. Il centrocampista ex sta vivendo una stagione tormentata dagli infortuni, dopo un inizio entusiasmante. Soltanto 18 presenze finora, con due minuti giocati al rientro dal lockdown.

Da un paio di settimane il classe 1995 è alle prese con un problema al bicipite femorale, ennesimo problema fisico di una stagione partita con altre premesse.

Come ha riportato ‘La Gazzetta dello Sport’, Sensi nei giorni scorsi ha avuto un consulto medico con Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, medico sociale del (almeno fino all’1 luglio), il secondo dell’anno dopo esserci andato anche dicembre.

Altre squadre

Un viaggio a Monaco ovviamente concordato con lo staff nerazzurro. Il club crede in lui e il riscatto non sembra in discussione. Per questo l’Inter vorrà riportarlo al top, almeno per la prossima stagione, cercando di avere minuti anche in questa. Pazienza e fiducia.