Inter, Sensi tornerà contro il Borussia Dortmund: Conte lo vuole per la Champions

Difficile che Sensi possa giocare in Sassuolo-Inter dopo la sosta per le Nazionali: il centrocampista punta a rientrare contro il Borussia Dortmund.

Costretto a lasciare nel corso del primo tempo il Derby d' tra e , per quella che si è poi rivelata essere un'elongazione agli adduttori della coscia destra, Stefano Sensi dovrebbe ora rientrare contro il .

Il centrocampista nerazzurro, in accordo con lo staff medico dell'Italia, è rimasto alla Pinetina per recuperare da questo fastidio e provare così a tornare in campo il prima possibile.

Al momento appare però assai improbabile una sua presenza contro il dopo la sosta per le Nazionali, con Sensi che al massimo dovrebbe sedere in panchina in quell'occasione. Al suo posto verrà schierato uno tra Gagliardini e Vecino.

Troppo importante infatti la gara contro il che si terrà il 23 ottobre a San Siro e per la quale l'Inter è decisa ad avere il suo centrocampista al massimo della forma, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Sfida decisiva per determinare il cammino dei nerazzurri in , quella contro i tedeschi dovrebbe dunque essere la partita del ritorno in campo di Sensi, uomo che in questo avvio di stagione si è dimostrato uno degli intoccabili di Antonio Conte.