Sorriso Inter: Sensi disponibile per Bologna

L'Inter ritrova Stefano Sensi dopo l'infortunio: il centrocampista si è allenato col gruppo ed è arruolabile per Bologna. Non convocato Asamoah.

Dopo i guai fisici che lo hanno tormentato, Stefano Sensi ritrova il campo. Lo fa a ridosso di - , sfida per la quale il centrocampista risulta arruolabile.

Come anticipato in conferenza stampa da Conte, l'ex ha svolto l'allenamento col resto dei compagni ed è partito alla volta dell'Emilia insieme al resto dei calciatori scelti per la trasferta di domani alle 18.

Al 'Dall'Ara' Sensi andrà sicuramente in panchina, ma a questo punto c'è da capire se sarà ipotizzabile un suo impiego a gara in corso. Chi non sarà del match è Kwadwo Asamoah , rimasto a Milano e che non è stato convocato.

A Bologna, la mediana dell'Inter sarà composta - perlomeno dal 1' - da Gagliardini, Brozovic e Barella con Candreva (ma occhio alla sorpresa Lazaro) e Biraghi sugli esterni. In difesa riposo per Godin o Skriniar con Bastoni titolare, davanti Lautaro-Lukaku. Ok anche Ranocchia.