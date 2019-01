Inter-Sassuolo, le pagelle: Handanovic super, Icardi in serata no

Nell'Inter male Icardi e Perisic, si salva Politano. Super prestazione di Handanovic, delude Joao Mario. Nel Sassuolo il migliore è Boateng.

INTER

HANDANOVIC 7: Salva la porta dell'Inter prima sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Boateng, poi nel finale su Boga. Decisivo.

D'AMBROSIO 5.5: Molto meno ordinato di altre volte, soffre parecchio la rapidita di Boga nella ripresa.

DE VRIJ 6.5: Attento per l'intera durata della gara, si conferma un punto di forza della squadra.



SKRINIAR 6: Bene nel primo tempo, male nella ripresa quando si perde un paio di volte Boateng all'interno dell'area.

ASAMOAH 6: Prestazione anonima per il laterale ghanese, che comunque limita il raggio d'azione di Berardi.

VECINO 6: E' il più pericoloso tra i nerazzurri, ma non trova la via del goal. Per il resto, prestazione appena sufficiente. (82' BORJA VALERO S.V.)

BROZOVIC 5.5: Tanti palloni recuperati ma anche tanti, troppi errori.

JOAO MARIO 5.5: Non riesce a dare qualità nè rapidità al gioco, dopo un'ora Spalletti lo richiama in panchina.(60' NAINGGOLAN 6: Il suo ingresso dà un po' di vivacità alla squadra ma non basta per cambiare i ritmi della gara).

POLITANO 6.5: Nella prima parte di gara è tra i più brillanti, nella ripresa cala ma rimane comunque l'uomo in più dell'Inter. (82' LAUTARO MARTINEZ 5.5: Nel finale ha una palla goal che non riesce a concretizzare).

ICARDI 5: Serata negativa per il capitano nerazzurro, che si vede pochissimo e incide ancor meno.

PERISIC 5.5: Pennella uno splendido cross per Politano nel primo tempo, poi pian piano sparisce dal campo come ultimamente gli capita spesso.

SASSUOLO

CONSIGLI 7: Decisivo su Politano, sicuro su Vecino, bravo quando viene chiamato ad uscire.

LIROLA 6: Prestazione altalenante, ma dalla sua parte Perisic conclude poco.



MAGNANI 6.5: Attento su Icardi, non sbaglia praticamente mai.

PELUSO 5.5: Rischia l'autorete in maniera goffa, dà per l'intera gara la sensazione di essere in affanno.

ROGERIO 5.5: Politano gli sfugge tante volte, lui fa fatica.

DUNCAN 6.5: Quantità e qualità: prestazione da ex decisamente positiva. (73' BOURABIA 6: Mandato in campo nel finale, fa legna in mezzo al campo).

SENSI 6: Tra i migliori in campo nel primo tempo, cala alla distanza. (76' MAGNANELLI S.V.)

LOCATELLI 6.5: Primo tempo da protagonista, nonostante il goal fallito dopo pochi minuti, nella ripresa non fa mancare agonismo e impegno. Nel finale, però, perde una buona chance per trovare il goal-partita.

BERARDI 6: Come molti compagni, gioca un buon primo tempo per poi faticare di più nella ripresa.

BOATENG 7: Tiene in apprensione la retroguardia nerazzurra per l'intera durata della gara, sfiorando il goal ad inizio ripresa e dimostrando una tecnica superiore alla media della squadra.

DJURICIC 6: Fondamentale nell'avviare le ripartenze, un po' impreciso palla al piede. (62' BOGA 6.5: Entra molto bene in partita, mettendo a ferro e fuoco la corsia destra dell'Inter e provando anche a trovare il goal-vittoria),