Inter-Salernitana, le pagelle: Calhanoglu ha cambiato i nerazzurri

LE PAGELLE DI INTER-SALERNITANA
INTER (3-5-2): Onana 6.5; Skriniar 7, De Vrij 6.5, Acerbi 6.5; Dumfries 6.5 (89' Bellanova sv), Barella 7, Calhanoglu 7.5 (89' Darmian sv), Mkhitaryan 6.5 (72' Asllani 6), Dimarco 6 (63' Gosens 6); Lautaro 7, Dzeko 6.5 (72' Correa 6).
SALERNITANA (3-5-2): Sepe 5; Gyomber 6, Daniliuc 4.5, Pirola 5 (82' Sambia sv); Candreva 6, L. Coulibaly 6, Kastanos 5 (60' Valencia 5.5), Vilhena 5.5 (76' Bohinen sv), Mazzocchi 5.5 (82' Bronn sv); Piatek 4.5 (60' Bonazzoli 5), Dia 4.5.