Inter-Roma, le formazioni ufficiali: Borja Valero titolare, fuori Pau Lopez e Dzeko

Nell'Inter ci sono Biraghi e Vecino a centrocampo, Godin in difesa. Roma con Zaniolo falso nove, titolari Santon e Perotti.

Le formazioni ufficiali di - :

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perotti, Pellegrini, Mkhitaryan; Zaniolo.

Si apre in maniera roboante il 15esimo turno di . Venerdì di lusso con Inter-Roma, ovvero la prima della classe e la quarta in classifica: , e interessate per i rispettivi obiettivi.

Nessun dubbio per Conte, che sceglie ancora una volta Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Biraghi e Candreva esterni. In mezzo ci sono Vecino, Borja Valero e Brozovic, mentre davanti ad Handanovic giocheranno Godin, Skriniar e De Vrij.

Fonseca deve rinunciare a Dzeko e Pau Lopez, sostituiti rispettivamente da Zaniolo, falso nove, e Mirante. Il bosniaco si siede in panchina, nemmeno quella per il portiere titolare. In difesa Santon, Mancini, Smalling e Kolarov, con Diawara e Veretout a comporre il duo in mediana. Ali Perottie Mkhitaryan, trequartista Pellegrini. Fuori Spinazzola e Florenzi.