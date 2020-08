Preoccupazione per l'Inter: risentimento muscolare per Alexis Sanchez

I nerazzurri battono il Leverkusen, ma rischiano di perdere il cileno: problema muscolare al flessore della gamba destra, da valutare.

Nella serata di festa e sorrisi per l' si insinua una preoccupazione: quella del rischio di perdere Alexis Sanchez per la semifinale di .

Il cileno ha infatti accusato un risentimento al flessore della gamba destra nei minuti finali della gara. L'ex United ha sentito un problema a centrocampo e ha subito ricevuto le cure del caso.

🚨 | AGGIORNAMENTO



Alexis #Sanchez ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine: risentimento al flessore della gamba destra per il cileno #InterLeverkusen 2⃣-1⃣ #UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/dRqYKXfi4n — Inter (@Inter) August 10, 2020

Sanchez non ha voluto gettare la spugna ed è rimasto comunque in campo, resistendo al dolore fino alla fine della partita con una fasciatura. Nonostante le condizioni evidentemente non fossero delle migliiori.

Per l'Inter potrebbe essere una tegola pesante in vista della prossima sfida. L'unico attaccante di riserva a disposizione potrebbe essere Sebastiano Esposito, classe 2002.

I nerazzurri saranno impegnati nella semifinale domenica 16 agosto: avversaria una tra e Donetsk.