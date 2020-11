Inter-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fanalino di coda del girone, l'Inter sfida il Real Madrid in un match decisivo: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

INTER-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now TV

Sarebbe stata una gara da tutto esaurito, vista l'importanza dell'avversario e il (quasi) dentro o fuori del quarto turno di Champions League. Invece niente tifosi e Inter contro Real Madrid per provare a rimettere in discussione il girone o chiuderlo.

Dopo due punti in tre gare, l'Inter affronta il Real Madrid consapevole di dover battere i Blancos, in emergenza in ogni zona del campo, per poter rimettersi in carreggiata ed evitare non solo l'eliminazione dalla Champions, ma anche la discesa eventuale in .

2-2 nel primo turno contro il Gladbach, 0-0 contro lo e dunque 3-2 a Madrid per l'Inter di Conte, che la scorsa estate ha giocato la finale di Europa League senza riuscire a sollevare la coppa. Con un occhio al match tra Shakhtar e , i nerazzurri non possono sbagliare.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Inter-Real Madrid: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-REAL MADRID

La sfida tra Inter e Real Madrid si giocherà mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21: match in programma a Milano, in quel di San Siro.

Inter-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Non ci sarà la visione in chiaro per tutti su Mediaset.

Sarà come sempre disponibile anche la visione in diretta attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa per -Ferencvaros sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.

IN DIRETTA SU GOAL

La diretta testuale proposta da Goal è un'altra alternativa per seguire il match di San Siro tra Inter e Real Madrid. Vi racconteremo tutte le fasi salienti del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale della gara valida per il quarto turno di .

L'Inter proporrà Handanovic tra i pali, con Skriniar, Bastoni e De Vrij al centro. Hakimi e Young dovrebbero partire sulle fasce, lasciando Gagliardini e Vidal in mezzo. Barella dietro a Lukaku e Lautaro Martinez. Indisponibili causa Covid-19 Kolarov, Brozovic e Padelli. Sensi, Pinamonti e Vecino fuori per problemi fisici.

Diversi problemi per Zidane, che deve rinunciare a Sergio Ramos, Jovic, e potrebbe non avere a disposizione neanche Benzema, che comunque proverà a recuperare: Courtois tra i pali, con Vazquez, Varane, Nacho e Mendy in difesa. Modric, Kroos e Casemiro in mezzo, Hazard e Asensio esterni. Casemiro e Militao sembrano guariti dal Covid-19, ma avrannno bisongo di un tampone negativo per giocare.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.