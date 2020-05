Prove di 'quasi' normalità in casa Inter: prima partitella

L’Inter accelera. Nella prima seduta di allenamento collettiva, partitella 11 contro 11 rispettando le distanze di sicurezza.

In attesa di tornare al calcio vero, in casa si inizia a riprendere confidenza con qualcosa che di vero non è ma che in qualche modo gli si avvicina.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ infatti, nel primo giorno di allenamenti collettivi alla ‘Pinetina’, i giocatori nerazzurri si sono sfidati in una sorta di partitella 11 contro 11, la prima dopo lo stop imposto dalla pandemia.

Il tutto si è svolto con tutte le precauzioni del caso, il che vuol dire che non ci sono stati contrasti, marcature strette e che sono state rispettate le distanze di sicurezza. Per il calcio vero e proprio ci sarà ovviamente da attendere ancora, ma intanto, dopo circa settanta giorni di astinenza forzata, si sono tornati a provare dei movimenti.

Il pallone era già stato utilizzato nel corso delle esercitazioni individuali, ma la possibilità di scambiarselo con i compagni di squadra rappresenta un primo importante passo in avanti.

La seduta si è svolta sotto lo sguardo attento di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha seguito l’allenamento indossando la mascherina che ormai è diventata d’ordinanza e si è assicurato che tutte le esercitazioni venissero svolte con le cautele che la situazione attuale richiede.

Per ora i carichi di lavoro non sono ancora elevati, ma il livello di intensità è destinato a crescere gradualmente nei prossimi giorni.