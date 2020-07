L'Inter presenta la seconda maglia: bianca con quadri nerazzurri

In attesa di concludere questa stagione l' guarda avanti e presenta la nuova maglia da trasferta per l'annata 2020/21: un tema tutto nuovo con una grafica a quadri nerazzurri su sfondo bianco. Dopo le prime anticipazioni il club ha ufficialmente presentato la nuova divisa.

La società ha pubblicato un comunicato nel quale viene spiegato anche il significato della scelta fatta in tema di design:

L'articolo prosegue qui sotto

"La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del club. Dopo una stagione di trasferte in color acquamarina, l'Inter ritorna alla tradizionale maglia bianca, questa volta accompagnata da una nuova grafica a rete nerazzurra che rappresenta la community di Milano, che guarda al futuro della città e del Club con spirito aperto all’innovazione".

La nuova grafica richiama gli anni '80 e si ispira al movimento post-modernista milanese:

"Basandosi sul tema centrale della divisa Home del club, anche il kit da trasferta è ‘Made of Milano’ ispirandosi al movimento post-modernista milanese, che negli anni ‘80 ha cambiato il volto dell'arte e del design in tutto il mondo. La nuova maglia Away dell'Inter ha una base bianca con linee nere e blu che formano un motivo a rete che si estende sulla parte anteriore, posteriore e sulle maniche. Lo scollo a V della maglia è blu e nero con blocchi di colore che si sovrappongono al centro e nella parte posteriore, in corrispondenza della nuca. I pantaloncini bianchi completano il look insieme alle calze bianche con la scritta "Inter”".