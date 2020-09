Inter-Pisa dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L’Inter affronta il Pisa nell'ultima amichevole pre-stagionale: le formazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

INTER-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Pisa

• Data: sabato 19 settembre 2020

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Si chiude il breve ed intenso ciclo di amichevoli pre-stagionali dell’Inter. La compagine nerazzurra, dopo i test match contro Lugano e Carrarese, affronterà il Pisa in quello che sarà il suo ultimo impegno prima del debutto in campionato.

Si tratterà di un banco di prova importante per i meneghini, visto che affronteranno una squadra che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Serie B.

Altre squadre

Gli uomini di Antonio Conte, essendo stati protagonisti della finale di con il che si è disputata lo scorso 21 agosto, hanno iniziato i lavori per la prossima annata calcistica in leggero ritardo rispetto a molte delle altre squadre di e quindi sfrutteranno la gara con il Pisa, che si giocherà a campionato già iniziato, non solo per valutare lo stato di forma ed i progressi fatti dal punto di vista del gioco, ma anche per avvicinarsi nel miglior modo possibile a quello che sarà il primo vero impegno ufficiale.

L’Inter farà il suo esordio in campionato il prossimo 26 settembre quando a San Siro arriverà la . Quella con i gigliati sarà una gara valida per il secondo turno di Serie A, mentre la gara della prima giornata contro il verrà recuperata il successivo 30 settembre.

Tutto su Inter-Pisa: dalle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO INTER-PISA

La gara che vedrà protagoniste Inter e Pisa si disputerà sabato 19 settembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 18:00.

Al momento non è stato ancora reso noto se Inter-Pisa verrà trasmessa in diretta .

Non c'è ancora la conferma ufficiale ma Inter-Pisa dovrebbe essere trasmessa sul canale ufficiale YouTube del club meneghino.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Sensi, Gagliardini, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

PISA (4-4-2): Perilli; Pisano, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Siega, Gucher, Marin, Soddimo; Vido, Marconi.