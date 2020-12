L'Inter e la paura del 'biscotto' tra Real e Borussia Moenchengladbach: ma anche a Madrid hanno da perdere

L'Inter può ancora qualificarsi agli ottavi di Champions: contro lo Shakhtar servirà vincere e sperare che Real e Borussia non pareggino.

L'ultima notte di ha regalato una grande speranza all' , tenuta in vita dalla doppietta di Lukaku e dal sigillo iniziale di Darmian che hanno permesso di superare il Moenchengladbach: tedeschi che restano comunque al primo posto nel girone con 8 punti ad un turno dal termine.

La situazione è, però, abbastanza complessa: dietro a Thuram e compagni troviamo Donetsk e a quota 7, mentre i nerazzurri occupano l'ultimo posto con 5 punti. Ma gli ultimi 90 minuti potrebbero stravolgere completamente il volto della classifica del Gruppo B.

L'Inter ha solo la vittoria come unico risultato a disposizione a San Siro contro gli ucraini, anche se nemmeno i tre punti garantiscono la certezza del passaggio del turno: molto dipenderà anche e soprattutto dal confronto tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach a Valdebebas.

Qualora dovesse concludersi in parità, infatti, per l'Inter non ci sarebbe nulla da fare: Real e Borussia passerebbero a braccetto alla fase successiva, tedeschi come primi classificati a 9 punti e spagnoli come secondi a 8, a pari punti con l’Inter ma con il vantaggio degli scontri diretti. Per i nerazzurri a quel punto l'unica consolazione potrebbe essere la 'retrocessione' in . Difficile, però, che spagnoli e teutonici giochino per portare a casa solo un punto, essendoci in palio il primo posto che addolcirebbe il sorteggio del prossimo 14 dicembre.

Inoltre per la squadra di Zidane c'è un rischio ben maggiore: ovvero che anche Inter-Shakhtar finisca con un pareggio. I due pari nelle partite conclusive del girone eliminerebbero infatti il Real Madrid: le merengues si porterebbero a 8 punti insieme agli ucraini, che però sono in vantaggio negli scontri diretti avendo vinto sia a Madrid che ieri in casa.

Paradossalmente, all'Inter converrebbe vincere sbloccando la gara solo negli ultimi minuti, creando quei presupposti di profonda incertezza che indurrebbero il Real Madrid a spingere col piede sull'acceleratore. Ma siamo convinti che i tifosi interisti non vogliano un'altra sofferenza estrema come quella andata in scena ieri sera.

Addirittura, conti alla mano, il Real Madrid rischia addirittura di rimanere fuori da tutte le competizioni europee se approccia il match in maniera troppo soft: con una sconfitta interna e il contemporaneo successo dell'Inter, gli uomini di Zidane rimarrebbero a 7 punti insieme allo Shakhtar, che però può contare sugli scontri diretti a favore.

Ai 'Blancos' conviene eccome partire forte per azzerare le velleità del Borussia Moenchengladbach, regalando all'Inter l'ennesima occasione da non gettare alle ortiche, come avvenuto nel 2018 e nel 2019. La maturazione passa soprattutto da qui.