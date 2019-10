Inter-Parma, le formazioni: Lukaku con Lautaro Martinez al 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Parma: Lukaku regolarmente in campo, in difesa c’è Bastoni con Skriniar e Godin.

Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. All.: D’Aversa

Dopo la vittoria ottenuta in contro il , l’ torna a concentrarsi sul campionato e a San Siro sfida il in un match che mette in palio punti importanti. I nerazzurri infatti sono chiamati a confermarsi nelle zone altissime di classifica, mentre i ducali puntano a quelle posizioni che possono valere una qualificazione europea.

Antonio Conte disegna la compagine meneghina con l’ormai consueto 3-5-2 nel quale sono Skriniar, Godin e Bastoni a comporre il terzetto difensivo davanti ad Handanovic.

Chiavi del centrocampo affidate a Brozovic, con Gagliardini e Barella che completano la cerniera di mediana, mentre Candreva e Biraghi si sistemano sugli out di destra e sinistra. In attacco regolarmente in campo dal 1’ Lukaku, al suo fianco ci sarà Lautaro Martinez.

Roberto D’Aversa risponde con un 4-3-3 nel quale sono Darmian, Iacoponi, Dermaku e Gagliolo a completare il pacchetto difensivo davanti a Sepe.

A centrocampo, Scozzarella si sistema in cabina di regia, al suo fianco ci sono Kucka e Hernani. In attacco, Gervino è il perno centrale di un tridente che comprende anche Kulusevski e Karamoh.