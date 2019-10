Inter-Parma, D'Aversa in difficoltà: solo 17 convocati

A San Siro il Parma avrà a disposizione solamente sei giocatori in panchina, di cui quattro portieri. Out tra gli altri Cornelius e Inglese.

Scelte obbligate, situazione complicata a causa degli infortunati, incredibile numero di forfait. Tutto vero. In casa il prossimo match di campionato sarà proprabilmente il più difficile dell'intera stagione, e non solo per l'avversaria. La lista degli indisponibili è infatti da record. Contro l' , servirà ribaltare ogni pronostico.

Dopo il , il Parma di D'Aversa è sicuramente la sorpresa di questo campionato, capace di mettere insieme dodici punti in questi prime due mesi di . All'ottavo posto, ora i diciasette convocati dovranno vedersela con San Siro e la favoritissima Inter.

Sì, nessun errore: sono appena 17 i giocatori convocati da D'Aversa per Inter-Parma, di cui tre portieri e appena quattordici giocatori di movimento. Saranno appena sei dunque i cambi a disposizione del tecnico gialloblù in seguito ai problemi delle ultime settimane.

Grassi, Bruno Alves, Inglese, Cornelius, Laurini sono infatti infortunati e nel corso dell'estate il Parma non ha creato una rosa larga per prevenire la situazione venutasi a creare: nessun giovane è stato convocato da D'Aversa per il match contro l'Inter, con lo stesso tecnico che ha spiegato come molti non siano pronti, e quelli che lo sono hanno anch'essi avuto k.o fisici nelle ultime ore.

In conferenza pre-Inter, D'Aversa è stato chiaro:

"Adorante va a giocare con la Primavera perché non è ancora in condizione, Camara questa notte ha avuto un problema ed è andato al pronto soccorso. Laddove un giocatore mi dimostra che può far parte di questo gruppo ci entrerà, ad oggi quello che in prospettiva può darmi questo qualcosa è Camara. Adorante ha bisogno di una certa condizione fisica".

I convocati per Parma-Inter:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe

Difensori: Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Hernani Jr, Kucka, Kulusevski, Scozzarella

Attaccanti: Gervinho, Karamoh, Sprocati