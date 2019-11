Inter, occhi sul talento classe 2002 Godoy: ha brillato al Mondiale Under 17

Matias Godoy ha brillato con l'Argentina al Mondiale Under 17 e attirato su di sé l attenzioni anche dell'Inter. Gioca in seconda divisione argentina.

Il giovane Sebastiano Esposito si sta facendo già largo nella prima squadra dell'. Presto però potrebbe esserci un altro classe 2002 pronto a imporsi in nerazzurro.

Si tratta di Matias Godoy, attaccante argentino che secondo il 'Corriere dello Sport' i nerazzurri stanno segundo con grande attenzione.

Il 17enne si è imposto con l' al Mondiale Under 17 ancora in corso. L'Albiceleste è stata eliminata dal , ma l'attaccante dell'Atletico Rafaela ha segnato 3 goal in 4 partite.

Aveva raccolto lo stesso bottino anche al Sudamericano Under 17, chiuso inoltre con il premio di migliore attaccante.

Con il suo club ha invece esordito giovanissimo, ad appena 16 anni, e ha finora collezionato 5 presenze e un goal in seconda divisione argentina. Progressi che l'Inter segue con attenzione.