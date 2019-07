Inter, Nainggolan presente all'allenamento tattico: Icardi escluso

Mauro Icardi è stato escluso ancora dalla parte tattica dell'allenamento; Conte ha inserito oggi invece Radja Nainggolan.

Anche se il ritiro dell' a Lugano è un vero e proprio bunker blindato, cominciano a fuoriuscire notizie dalla base della squadra nerazzurra. Una, in particolare, potrebbe essere significativa per questo calciomercato e per il futuro in generale.

Mauro Icardi, come sempre in questi giorni, non è stato ammesso alla seduta tattica di Antonio Conte secondo quanto scritto dal giornalista Fabrizio Biasin. Ed in generale appare un corpo estraneo nella squadra, anche nella comunicazione del club sui social network.

C'è invece oggi Radja Nainggolan, ammesso da Conte alla parte tattica dell'allenamento di Lugano. Che sia un segnale di disgelo o nulla di più? Lo scopriremo ben presto.

Di sicuro per entrambi i giocatori sono giorni decisivi, visto che sono stati messi pubblicamente sul mercato dalla società. e restano sempre le due ipotesi più probabili per Mauro Icardi; la ad oggi sembra l'unica possibilità per Radja Nainggolan.