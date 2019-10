Inter, multa di 5mila euro per cori contro Balotelli

Inter multata dal Giudice Sportivo: 5mila euro di ammenda per i cori a Mario Balotelli durante il match del 'Rigamonti' di Brescia.

Da quando la lasciò nel 2010, Mario Balotelli non è mai riuscito a segnare all' : nemmeno in occasione dell'ultimo incrocio che ha visto i nerazzurri vincere per 1-2 contro il dopo una strenua difesa del risultato, messo in pericolo dalla sfortunata autorete di Skriniar.

'Supermario' non ha brillato particolarmente al 'Rigamonti': solo un acuto con parata di Handanovic e successivo tap-in ravvicinato che non ha inquadrato la porta.

I tifosi nerazzurri non hanno dimenticato il gesto dell'aprile 2010, quando Balotelli gettò a terra la maglia dell'Inter durante la semifinale di ritorno di Champions col : cori ed insulti che non sono passati inosservati al Giudice Sportivo.

La società meneghina è stata multata per 5mila euro come si evince dal comunicato.

"[...] per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti e gravemente intimidatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria".

Anche se non è citato direttamente, il riferimento è a Balotelli che ha reagito con tanto di dito medio rivolto, con ogni probabilità, ai suoi ex tifosi.