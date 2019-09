Inter, Moratti stregato da Sensi: "Mi ricorda Sneijder"

Massimo Moratti, dopo una cena con Zhang, parla di Inter e della stima crescente per Antonio Conte e per quel Sensi che tanto gli ricorda Sneijder.

L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti si sbilancia sulla nuova di Conte: dichiarazioni rilasciate al termine di una cena con i nuovi proprietari del club, con i quali si congratula promuovendo a pieni voti il lavoro svolto fino ad ora.

"Non parliamo di Scudetto, ma ci sono le basi per fare molto bene".

Le parole più dolci, però, Moratti le spende per il nuovo tecnico: in questo inizio di stagione, infatti, la mano di Conte è ben visibile e la sua prima Inter si sta imponendo come la più seria contendente della al titolo finale.

"Dell’allenatore mi piacciono le dichiarazioni che fa e lo spirito che ha dato alla squadra".

In questa squadra in grande spolvero c’è un giocatore che sta brillando più di ogni altro: Stefano Sensi. Il centrocampista ex sta strabiliando tutti con prestazioni di alto livello, scomodando paragoni con personaggi del calibro di Iniesta. Anche Moratti si dice rapito dal piccolo diamante nerazzurro.