Inter, Moratti punge Lukaku: "Non si può paragonare a Higuain"

Soddisfatto a prescindere dal risultato. Massimo Moratti può dirsi felice dell' che Antonio Conte sta costruendo, nonostante nel Derby d' ieri sera a San Siro a vincere sia stata la di Maurizio Sarri.

Una gara che l'ex presidente nerazzurro ha commentato a 'Radio Anch'Io Sport'.

Chi non ha invece convinto Moratti ieri sera è stato Romelu Lukaku, apparso troppo sotto tono.

"Credo si debba ancora adattare al gioco italiano, in era più aggressivo. Ha caratteristiche completamente diverse da Higuain. Non penso si possano paragonare ".

Restando in tema attaccanti, Moratti è poi tornato sull'addio di Mauro Icardi.

"Forse avrei avuto un comportamento diverso ma non voglio giudicare le reazioni perché non so cosa sia successo. Ieri però sarebbe stato molto utile. Credo che ci sia stata una polemica tra giocatore e società per cui la cosa è diventata anche molto giornalistica. Ognuno pensava a un futuro diverso".