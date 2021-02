Inter, brutte notizie in prossimità del Milan: si ferma Sensi

Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, è alle prese con un affaticamento muscolare. In forte dubbio la sua presenza con il Milan.

Quella di Stefano Sensi non è stata fin qui una stagione in discesa. Il centrocampista dell’Inter infatti, nella primissima fase dell’annata è stato costretto a saltare diverse partite a causa di problemi muscolari e poi, una volta rientrato in condizione, si è ritrovato chiuso da altri compagni di reparto.

I numeri sin qui parlano di appena 288’ giocati in campionato distribuiti in dieci presenze e c’è la concreta possibilità che per questa settimana il suo minutaggio sia destinato a restare invariato.

Quando mancano infatti solo tre giorni all’importantissimo derby con il Milan, Sensi è da considerarsi ai box. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il giocatore è alle prese con un affaticamento muscolare. Si tratta ovviamente di un problema non grave, ma che rende il complicato il percorso che conduce alla sfida con i rossoneri.

Lo staff medico dell’Inter valuterà la sue condizioni nei prossimi giorni, intanto la presenza di Sensi nel Derby della Madonnina va considerata quanto meno a forte rischio.