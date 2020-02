Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic c'è, Eriksen in panchina

Le formazioni ufficiali del Derby: il Milan recupera Ibrahimovic, Rebic giocherà come esterno. Nell'Inter ci sono Godin e Sanchez, out Eriksen.

Le formazioni ufficiali di - :

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

La ventitreesima giornata di si chiude col botto: a 'San Siro' infatti si gioca il Derby della Madonnina. L' Inter , se dovesse battere il Milan , peraltro aggancerebbe la in vetta alla classifica dopo la sconfitta dei bianconeri a .

Conte, senza gli squalificati Bastoni e Lautaro Martinez oltre all'infortunato Handanovic, conferma il 3-5-2 con la coppia Sanchez-Lukaku.

Eriksen parte dalla panchina. Sugli esterni Candreva viene preferito a Moses e Young a Biraghi. In difesa c'è Godin e non D'Ambrosio insieme a De Vrij e Skriniar. A centrocampo rientra Brozovic dal 1' con Vecino e Barella. Padelli in porta.

Pioli recupera Ibrahimovic alle cui spalle agirà Calhanoglu. Rafael Leao parte dalla panchina, mentre Rebic sarà l'esterno sinistro con Castillejo dall'altra parte. Kjaer viene preferito a Musacchio per fare coppia con Romagnoli davanti a Donnarumma. Conti e Theo Hernandez sono i due terzini.