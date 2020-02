Inter-Milan si avvicina: chi recupera per il Derby della Madonnina

A pochi giorni dal Derby Inter-Milan, sono ancora diversi i giocatori in dubbio: non solo Handanovic a Ibrahimovic, chi può recuperare.

Si avvicina a grandi passi il Derby della Madonnina. Domenica sera infatti e si sfideranno in un match valido per il 23° turno di campionato che metterà in palio punti pesanti sia per i nerazzurri che sono in corsa per lo Scudetto, che per i rossoneri che puntano ad una qualificazione europea.

La marcia di avvicinamento a quella che da sempre è una delle partite più sentite dell’intero panorama calcistico europeo, non è sin qui stata priva di difficoltà sia per Antonio Conte che per Stefano Pioli. Ambedue i tecnici sono infatti ancora alle prese con dei dubbi legati alle condizioni di diversi elementi.

In casa nerazzurra sono da monitorare soprattutto Samir Handanovic e Stefano Sensi. Il portiere è alle prese con l’infrazione al mignolo della mano sinistra e in questi giorni continuerà ad allenarsi senza toccare il pallone con le mani. Questo almeno fino a venerdì, quando farà un tentativo con un tutore speciale.

Sempre venerdì è previsto il rientro in gruppo di Sensi. L’ex è alle prese con un risentimento al polpaccio, ma farà di tutto per essere della gara.

Sul fronte Milan ha invece svolto nelle ultime ore un lavoro personalizzato Zlatan Ibrahimovic. Anche il fuoriclasse svedese, che è stato costretto a saltare l’ultima sfida con il , deve recuperare da un problema al polpaccio, ma le sensazioni sono positive. In casa rossonera nessuno vuole forzare i tempi, ma comunque Ibra dovrebbe guidare l’attacco.

Lavoro in gruppo infine per Conti e Kjaer. Il primo è reduce da una tonsillite, mentre il secondo dall’influenza. In caso di pieno recupero dovrebbero essere quasi certi di una maglia da titolare, visto che sarebbero in vantaggio rispettivamente su Calabria e Kjaer.