L'Inter torna in campo: da martedì sedute a piccoli gruppi

Dopo l'ok del Viminale anche l'Inter è pronta per tornare ad allenarsi: da martedì sedute individuali a mini-gruppi di 3-4 calciatori ben distanziati.

Dopo il via libera del Viminale sulla possibilità per i club di effettuare allenamenti individuali, anche l' si prepara a tornare in campo.

Come riferisce la 'Gazzetta dello Sport' avverrà dalla giornata di martedì, quando la squadra guidata da Antonio Conte inizierà a svolgere nuovamente i programmi di lavoro ad Appiano Gentile seppur con doverose e necessarie modifiche.

Le sedute, spiega inoltre 'Sky', verranno effettuate in alternanza a mini-gruppi di 3-4 calciatori, ben distanziati tra loro durante gli esercizi ed accompagnati da un medico sociale e un preparatore atletico.

I campi su cui l'Inter si allenerà saranno solamente 4, oggetto di opera di sanificazione da febbraio ad oggi. Conte avrà a disposizione l'intera rosa, compresi gli stranieri rientrati dai rispettivi Paesi e che per martedì avranno concluso il periodo di isolamento domiciliare.