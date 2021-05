Inter, Marotta non si ferma: "Il sogno è vincere il 20° Scudetto"

L'Inter ha trionfato in Serie A, mettendo in bacheca i 19esimo Scudetto della sua storia. Tempo di festeggiamenti, di riposo, ma anche di bilanci e commenti.

Soprattutto da parte dei massimi esponenti dell'Inter. E' il caso di Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club, che oggi ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva'. Si comincia dalla voglia di continuare a vincere e dal futuro che aspetta Conte e tutta l'Inter:

L'amministratore delegato dell'Inter poi parla anche della rivalità con la Juventus, assicurando che non ha avuto nessun tipo di vendetta.

" Se c'è una rivalsa sulla Juventus? No, solo sana competitività. E' appagante interrompere l'egemonia bianconera. Rapporti buoni con loro, ma in campo cerchi di vincere. Ieri si è concretizzato il sogno di vincere che avevo all'inizio della mia avventura nerazzurra"

Chiusura finale ancora sul progetto della Superlega, più che altro sui motivi e sulla crisi economica che il calcio sta dovendo affrontare a causa del Covid-19.

"Il modello calcistico italiano ed europeo è da rivedere, non garantisce più sostenibilità. La pandemia ha creato una forte contrazione dei ricavi, mentre i costi invece sono rimasti uguali. L'obiettivo è anche ridurre il costo del lavoro per ogni squadra, gli ingaggi sei calciatori pesano per oltre il 60% del totale. In questo momento posso dire che la contrazione dei costi è l'obiettivo di tutti i club, non solo nostro".