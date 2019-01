Inter, Marotta sicuro: "Il nostro calciomercato è chiuso"

L'amministratore delegato dell'Inter non ha dubbi sulle trattative nerazzurre. Intanto Brazao potrebbe andare al Parma, Chievo defilato.

Non ci saranno sorprese in quest'ultimo giorno di calciomercato, per l'Inter. Ivan Perisic, Joao Miranda e Antonio Candreva, alla fine, non hanno lasciato Milano. Motivo per cui non entrerà un nuovo innesto nella rosa di Luciano Spalletti.

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha chiuso il mercato nerazzurro, come riporta la 'Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sono il seguito ad una cena dal ritiro dell'Inter con il presidente Zhang.

"Nessuna novità in entrata, e non credo che andrà via nessuno. Perisic? Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto del valore patrimoniale che rappresenta l’investimento fatto a suo tempo dall’Inter. Comunque non ci sono novità, credo che non andrà via nessuno".

Lo sguardo dell'Inter è solo rivolto alla situazione riguardante Brazao, giovane portiere brasiliano che i nerazzurri hanno bloccato e che dovrebbe essere girato al Parma per sei mesi o per un anno e mezzo. Si aspetta quindi l'ufficialità di questa trattativa, con il Chievo che ormai è defilato del tutto, mentre fino a qualche settimana fa era in pole.

Poi Marotta e Ausilio guarderanno soltanto al mercato estivo, dopo aver già blocca Godin a parametro zero. Il primo nome sul taccuino è sempre quello di Rodrigo De Paul, sul quale è arrivata anche la concorrenza dell'Atletico Madrid.

Sugli esterni ci sarà una vera e propria rivoluzione, con Perisic e Candreva che difficilmente resteranno, e con Keita e Politano che aspettano e sperano di essere riscattati (per il senegalese ci vogliono 34 milioni, per l'italiano 20). Insomma, ci sarà tanto lavoro da fare per i due direttori nerazzurri.