Inter, Lukaku si allontana: resta Dzeko e cresce l'ipotesi Rafael Leão

Dopo il vertice in Cina e le conseguenti parole di Marotta, i piani dell'Inter appaiono più chiari. Lukaku è lontano, Leão è l'alternativa.

"Siamo alla ricerca di due punte, una di esperienza e un giovane". Queste le parole di Marotta di ieri, dopo il summit con Antonio Conte e gli altri vertici della dirigenza nerazzurra. Sembrava troppo strano che il "giovane" potesse essere Lukaku. Ed infatti non lo è...

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il nuovo nome che insegue l' è il classe 2000 del , Rafael Leão. Una giovane punta centrale, ben messa fisicamente, che in qualche modo ricorda proprio Lukaku. Nella scorsa ha segnato 8 goal in 24 presenze, entrando spesso dalla panchina. I nerazzurri ci stanno lavorando, perché il talento non si discute.

Oltre a lui, resta sempre in cima ai giocatori vicini all'Inter Edin Dzeko, che vive quasi da separato in casa alla . Le due parti si avvicineranno nei prossimi giorni, per un matrimonio che sembra destinato a compiersi a qualsiasi costo.

Si allontana, come detto, Romelu Lukaku. Zhang ha ribadito nel vertice che 83 milioni di euro per lui sono troppi, soprattutto in questo momento senza la cessione di Mauro Icadi. Al momento quindi il discorso è chiuso. Ma su Icardi e Nainggolan (oltre che Perisic), Marotta ha lanciato un segnale rispetto alle ultime settimane.

"Icardi e Nainggolan? Ci sono stati dei contatti e qualcosa si è mosso. Per Perisic il tecnico sta facendo delle considerazioni tattiche, noi ci muoveremo di conseguenza".

Insomma, allo stato attuale delle cose, senza cessioni, l'Inter ha le mani legate. Se queste partenze si sbloccheranno, potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro, anche con il ritorno di Lukaku in orbita. Da ricordare che in Premier League il mercato chiude l'8 agosto, quasi un mese prima di quello italiano. E questo potrebbe cambiare sicuramente le trattative tra Inter e .