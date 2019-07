Inter, Marotta rassicura: "In simbiosi con Conte, presto avrà la rosa completa"

Prima del Antonio Conte ha lanciato l'allarme, affermando che l' sul mercato sarebbe in ritardo sulle entrate e sulle uscite.

A rassicurare i tifosi e il tecnico ci ha pensato l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, che ai microfoni di 'Ansa' ha affermato la sintonia totale con il nuovo allenatore.

"Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare".