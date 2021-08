Lukaku dall'Inter al Chelsea? Al Manchester United il 6% sulla rivendita

Il club nerazzurro in caso di cessione di Romelu Lukaku al Chelsea dovrà corrispondere una percentuale al Manchester United.

Rischia di diventare l'affare del mercato estivo, il possibile trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea: nelle ultime ore si fanno sempre più consistenti le probabilità di un accordo tra le parti, mentre i tifosi nerazzurri hanno mostrato il loro disappunto sui social e non solo.

Le ultime notizie relative alla trattativa parlano di importanti offerte di carattere economico, con i Blues disposti a mettere sul piatto tra i 120 e i 130 milioni di euro per arrivare a uno dei migliori giocatori della scorsa Serie A.

In casa Inter attenzione rivolta naturalmente alle cifre, non solo in entrata: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la società nerazzurra, in caso di cessione di Romelu Lukaku, dovrà riconoscere al Manchester United il 6% sulla rivendita dell'attaccante, pattuito al momento del trasferimento dai Red Devils avvenuto nel 2019.

Ma non solo: qualora Lukaku si trasferisse al Chelsea, l'Inter dovrà versare il 5% per il contributo solidarietà previsto dalla FIFA. Insomma, parte dell'importo totale che il Chelsea corrisponderà al club nerazzurro dovrà, nel breve, uscire in favore di terzi.

L'affare Lukaku, insomma, è molto più di una questione tra Chelsea e Inter: potrebbe diventare, come accennato, l'affare del mercato estivo, per diversi motivi.