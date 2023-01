L'Inter tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Barella e Calhanoglu

I due calciatori si sono sottoposto ad esami strumentali dopo i problemi fisici e le sostituzioni nel corso del match contro il Monza.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. I due centrocampisti dell'Inter, entrambi usciti malconci dalla sfida di campionato con il Monza, sono stati sottoposti agli esami di rito che hanno dato un quadro più preciso relativo ai rispettivi tempi di recupero.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', gli accertamenti i controlli strumentali hanno evidenziato solo lievi risentimenti muscolari.

Scongiurato, dunque, il rischio lesioni. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che potrà quasi certamente averli a disposizione per la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma a Riyadh mercoledì 18 gennaio.

I due calciatori osserveranno qualche giorno di lavoro individuale, per poi tornare ad allenarsi in gruppo agli ordini di Inzaghi già in vista della sfida contro il Verona, anticipo del 18° turno di campionato in programma sabato sera a San Siro.

Barella e Calhanoglu salteranno solo il match di questa sera valido per gli ottavi di Coppa Italia e che vedrà opposti i nerazzurri al Parma.