L'Inter di scena a Lecce: Conte torna a casa e riparte da Lukaku e Lautaro

Dopo lo stop con l'Atalanta, l'Inter riparte da Lecce: Sensi e Barella dal 1', ma Conte è senza Vecino e Gagliardini. 5-3-2 per Liverani.

Sono due le partite che quest'anno Antonio Conte sente probabilmente più delle altre: il ritorno a contro quella che è stata la 'sua' e il ritorno a , a casa sua, dove tutto è iniziato. Quella di oggi sarà una giornata speciale per il tecnico, che dall' si aspetta una vittoria.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il pareggio con l' in casa ha fatto perdere il contatto ai nerazzurri con la Juventus, volata a +2 proprio nell'ultima giornata. Oggi Lukaku e compagni al Via del Mare provano a ripartire, contro la squadra che ha di fatto 'dato il via' all'Inter di Conte: la prima ufficiale del tecnico in nerazzurro è stata proprio contro i salentini.

Lukaku quel giono fu protagonista, così come lo sarà al Via del Mare. Il belga affiancherà in attacco l'amico e compagno Lautaro Martinez, con cui forma una delle migliori coppie d'Europa. Rientri importanti anche a centrocampo, dove da interni ai lati di Brozovic agiranno Barella e Sensi. Out sia Gagliardini che Vecino.

Scelte obbligate sulle fasce, con Lazaro in uscita e Asamoah e D'Ambrosio ai box: spazio a Candreva e Biraghi. In difesa davanti ad Handanovic Godin è in vantaggio su Bastoni per affiancare Skriniar e De Vrij.

Dovrebbe essere invece 5-3-2 per il Lecce, che si mette a specchio per arginare i nerazzurri. Meccariello stringe la posizione e si affianca a Lucioni e Rossettini davanti a Gabriel, con Donati e Rispoli sulle corsie. Al centro sacrificato Tachtsidis per far spazio a Deiola, Petriccione e Mancosu, più Falco e Babacar.

LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu; Falco, Babacar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, Lautaro Martínez.