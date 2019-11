Inter, Lautaro: "Siamo stati deboli e immaturi"

Trasferta di Dortmund fatale per l'Inter, Lautaro senza mezzi termini: "Nella ripresa siamo stati deboli e immaturi. Non è un problema di esperienza".

Il suo goal dopo pochi minuti non è bastato per strappare quantomeno un pareggio e pensare con più ottimismo alla qualificazione: Lautaro Martinez ha risposto ancora una volta presente in quel di , bissando la rete dell'andata che però non ha evitato all' la sconfitta.

Terza marcatura in per il 'Toro', capocannoniere europeo dei nerazzurri: al termine dell'incontro ha ammesso le mancanze della squadra che nella ripresa si è lasciata sopraffare dagli avversari. Queste le dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Siamo stati deboli e immaturi nel secondo tempo. Dobbiamo continuare a lavorare altrimenti si fa molto difficile. Non credo che sia un problema di esperienza, ma forse di concentrazione. Loro non ci hanno regalato un centimetro: è triste come è finita perché era una grande opportunità. Miglioreremo, dobbiamo fare più punti possibili contro Slavia e , sennò si fa davvero difficile".

Da qui alla fine della fase a gironi, l'obiettivo è di fare più punti possibili per conquistare quantomeno il secondo posto.

"Vincevamo 2-0, abbiamo perso 3-2. Non può succedere una cosa del genere, non si può perdere così. Ovviamente, ora è più difficile. Dobbiamo rimontare in classifica e dobbiamo vincerle tutte per sperare di passare il turno".

L'Inter ha comunque il destino nelle proprie mani: battendo sia lo Slavia Praga che il Barcellona approderebbe agli ottavi, anche in caso di arrivo a pari punti con il Dortmund che ha una peggiore differenza reti negli scontri diretti.