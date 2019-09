Inter, Lautaro: "Icardi voleva rimanere all'Inter"

Lautaro Martinez rivela il desiderio di Mauro Icardi, passato al PSG: "Da quello che so avrebbe preferito restare all'Inter. Felice della Nazionale".

In campo si trovavano discretamente, seppur non siano state molte le occasioni per affinare l'intesa: Lautaro Martinez e Mauro Icardi ora di uguale hanno soltanto la nazionalità, considerato che l'ex capitano nerazzurro è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al .

Segui il grande calcio in streaming su NOW TV

L'articolo prosegue qui sotto

Una trattativa decollata soltanto l'ultimo giorno utile per il mercato, alla luce della resistenza di Icardi che alla fine si è convinto a lasciare l' , dove potrebbe tornare tra un anno se i parigini non dovessero sborsare i 70 milioni previsti per l'acquisizione a titolo definitivo.

Lautaro ha parlato proprio del connazionale ai microfoni di 'TyC Sports', mettendo in risalto la sua volontà di non essere ceduto altrove.

"Da quello che so, Icardi avrebbe preferito restare all'Inter".

Il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni ha convocato nuovamente Lautaro, schierato dal primo minuto nell'amichevole pareggiata 0-0 contro il .

"Sono felice e a completa disposizione con tutta la voglia possibile di fare bene. Essere di nuovo qui con il gruppo che ha preso parte alla Copa America è un motivo d'orgoglio. Mi sento bene ma devo sempre allenarmi al massimo, con l'Inter ho avuto un precampionato breve ma intenso".

La fiducia del ct è arrivata nonostante lo scorso anno Spalletti non abbia fatto sempre affidamento su di lui.