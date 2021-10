Inter-Juventus, le pagelle: Dzeko non basta ai nerazzurri, Dybala freddo dal dischetto

Nell’Inter bene la mediana, Dzeko segna ancora ed è il migliore. Nella Juventus non convince la difesa, Dybala entra e segna.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Chiamato in causa soltanto da Morata ad inizio gara, viene trafitto da Dybala dal dischetto.

SKRINIAR 6 - Poco sollecitato dagli attaccanti bianconeri, dà il suo apporto senza però dominare come in altre occasioni.

DE VRIJ 6.5 - Come sempre intelligentissimo tatticamente, non sbaglia nulla.

BASTONI 6 - Buona gara la sua, anche quando la Juve a trazione anteriore spinge soprattutto dalla sua parte.

DARMIAN 6 - Comincia bene, poi pian piano si appanna e chiude un po' in apnea.

BARELLA 6.5 - Nulla di nuovo: domina la scena in mezzo al campo per qualità e quantità. (90' VECINO S.V.)

BROZOVIC 6.5 - Ordinato e concreto, rispetto ad altre volte aiuta molto in fase di interdizione.

CALHANOGLU 6.5 - Per poco non butta giù la porta sotto la Curva Sud con il bolide che porta poi al goal di Dzeko. Svaria sulla trequarti con profitto, fino al momento del cambio. (61' GAGLIARDINI 5.5 - Entra nel momento in cui la sua squadra si abbassa e la Juve si alza e va un po' in sofferenza).

PERISIC 6 - Alterna cose buone a giocate frettolose e poco precise. (72' DUMFRIES 5 - Entra subito male, sua la responsabilità del contatto che vale il rigore dell'1-1).

DZEKO 7 - Goal a parte, svaria sulla trequarti con eleganza e concretezza. Ancora una volta il migliore tra i suoi.

MARTINEZ 5.5 - Costringe Bonucci ad una serata complicata, lottando come sempre su ogni pallone con voglia e grinta. Dopo un avvio di secondo tempo sottotono lascia il posto a Sanchez. (72' SANCHEZ 5.5 - Dovrebbe essere più fresco del compagno, ma fa fatica a farsi notare).

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6 – Osserva il missile terra-aria sganciato (con deviazione) da Calhanoglu su cui Dzeko non perdona e, in generale, fa il suo.

DANILO 6 – Non eccelle, ma ne viene a capo giocandosi la carta dell’esperienza.

BONUCCI 5.5 – Vive una serata complicata, soprattutto in impostazione, fondamentale in cui è solito giganteggiare.

CHIELLINI 5 – Male in impostazione, fatica tremendamente a gestire i movimenti di Dzeko.

CUADRADO 5.5 – Per interpretazione e determinazione tra i più pimpanti della formazione ospite nel lato A del match, nella ripresa cala drasticamente e viene sostituito. (DYBALA 65’ 7 – Si rivede in campo post Juve-Sampdoria, prova ad andare di qualità. E la pareggia dal dischetto).

MCKENNIE 5 – Avrebbe il compito di spaccare le linee con gli inserimenti, ma finisce per girovagare per il campo qua e là senza profitto. (83’ KAIO JORGE S.V.)

LOCATELLI 5 – Una bella palla per Morata, ma troppo poco per un giocatore con le sue caratteristiche. (83’ ARTHUR S.V.)

BERNARDESCHI S.V. – Per un colpo alla spalla è costretto a lasciare il match in avvio, ma l’esco o non esco, costa alla Signora il vantaggio nerazzurro. (18’ BENTANCUR 5 – Né taglia né cuce, sbaglia tutto ciò che può sbagliare).

ALEX SANDRO 6 – Ha il merito di procurarsi il penalty che vale il risultato utile.

KULUSEVSKI 5 – In pressione costante su Brozovic, non si fa mai vedere dalle parti di Handanovic. (65’ CHIESA 5.5 – Una fiammata sulla destra non supportata dai movimenti dei compagni e nient’altro da dichiarare).

MORATA 6 – Non sfrutta una palla d’oro regalatagli da Locatelli, ma ha il merito di essere tra i più positivi anche nel momento più caotico in termini di collettivo.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Darmian 6, Barella 6.5 (90' Vecino s.v.), Brozovic 6.5, Calhanoglu 6.5 (61' Gagliardini 5.5), Perisic 6 (72' Dumfries 5); Dzeko 7, Martinez 5.5 (72' Sanchez 5.5).

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 5.5, Chiellini 5; Cuadrado 5.5 (65' Dybala 7), Locatelli 5 (83' Kaio Jorge s.v.), McKennie 5 (83' Arthur s.v), Bernardeschi s.v. (18' Bentancur 5); Alex Sandro 6; Kulusevski 5 (65' Chiesa 5.5), Morata 6.