Dall'Inter alla Juventus: Marotta strappa un dirigente alla Vecchia Signora

Marotta sta per strappare alla Juventus il dirigente Marco Scalvini, che in nerazzurro si occuperà della gestione di Appiano Gentile.

Beppe Marotta, nuovo amministratore delegato dell', sta cercando di circondarsi di persone che lo hanno aiutato, ai tempi della , a raggiungere importanti risultati.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo Antonio Conte (nuovo condottiero della squadra meneghina dopo i tre Scudetti vinti in Piemonte e quello conquistato in Premier League con il ) è in arrivo un altro elemento dal mondo bianconero, nello specifico un dirigente.

Marco Scalvini, oramai ex dipendente della squadra campione d' in carica, occuperà in nerazzurro il ruolo di responsabile della struttura di Appiano Gentile. Prenderà il posto di Giovanni Gardini, che dirà addio dopo 3 anni.