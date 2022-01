Scontro Rugani-Alex Sandro: Bentancur fa uscire lo staff medico per evitare di giocare in 9

Una gara tiratissima, equilibrata ed aperta ad ogni risultato quella tra Juventus ed Inter. Il Derby d'Italia valido per la Supercoppa Italiana ha visto i goal di McKennie, Lautaro Martinez e qualche polemica per contatti in area, ma anche una curiosità nei tempi supplementari.

Nel primo tempo extra, infatti, ci ha pensato Bentancur a dare una nota di colore a Inter-Juventus. Dopo lo scontro tra i compagni di squadra Rugani ed Alex Sandro, i medici bianconeri erano in campo per assistere i due difensori. Risultato? Il centrocampista uruguagio è intervenuto.

Bentancur si è diretto verso lo staff medico, accompagnandoli fuori da fondo campo. Il motivo? La Juventus avrebbe riniziato il gioco in nove, senza Alex Sandro e Rugani, che avrebbero dovuto aspettare l'ok dell'arbitro per rientrare sul terreno di gioco e continuare la gara contro l'Inter in seguito all'intervento dei medici bianconeri.

Tutto per provare a vincere il primo trofeo del 2022, il Derby d'Italia e una gara importante per iniziare al meglio l'anno solare dopo il successo da urlo in campionato contro la Roma.