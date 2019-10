Guaio Inter, nuovo infortunio per Sensi: risentimento muscolare

Stefano Sensi, appena tornato in gruppo, è di nuovo ai box per un risentimento muscolare: niente Sassuolo e Borussia Dortmund.

Appena rientrato in gruppo dopo il problema all'adduttore, Stefano Sensi si ritrova nuovamente ai box. Lo annuncia l', che a ridosso del match col perde ancora il centrocampista.

"Nella giornata di oggi Stefano Sensi si è sottoposto a risonanza magnetica di controllo. Il centrocampista nerazzurro, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore procuratasi durante Inter- , ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri". 🏥 | ESAMI



Gli esami cui si è sottoposto nella giornata di oggi @stefanosensi12 hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas



Il report 👉 https://t.co/VAVtOYkfto pic.twitter.com/T47c9ECvDJ — Inter (@Inter) October 18, 2019 "Gli esami hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni di Sensi saranno rivalutare nei prossimi giorni".

Sicuro il forfait per Sassuolo-Inter e per la sfida di Champions col , mentre resta da capire se Sensi tornerà disponibile per il match col . Per Conte, una tegola inattesa.