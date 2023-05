L'Inter perde Mkhitaryan: distrazione muscolare, finale di Champions a rischio

Il centrocampista armeno dell'Inter è stato sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio con il Milan: i possibili tempi di recupero.

Henrikh Mkhitaryan è costretto a fermato. A due giorni dal risentimento muscolare accusato in occasione dell’Euroderby di ritorno della semifinale contro il Milan, il centrocampista armeno si è sottoposto agli esami strumentali di rito.

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - ha comunicato l’Inter attraverso una nota ufficiale -. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

L’attenzione dei nerazzurri è rivolta principalmente alla finale di Champions League contro il Manchester City, in programma all’Ataturk Stadium di Istanbul il prossimo 10 giugno. Al momento la presenza del centrocampista armeno ex Roma e Manchester United resta in dubbio.

I tempi di recupero di Mkhitaryan restano ancora incerti e dipenderanno dal grado della lesione al retto anteriore della coscia sinistra. L’armeno salterà certamente la sfida di Napoli in programma domenica pomeriggio al Maradona alle 18 e la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo all’Olimpico di Roma contro la Fiorentina.

Nei prossimi giorni saranno monitorate le condizioni di Mkhitaryan per capire l’entità dell’infortunio e iniziare il percorso di recupero con l’obiettivo di metterlo a disposizione di Inzaghi in vista della finalissima di Istanbul, un appuntamento storico per il club nerazzurro.