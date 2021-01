Inter, infortunio Lukaku: escluse lesioni, a disposizione con la Sampdoria

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per Romelu Lukaku. L'attaccante potrebbe essere convocato da Conte.

Allarme subito rientrato all' che recupera Romelu Lukaku. L'attaccante, uscito nel finale della gara contro il per un fastidio muscolare, potrebbe esserci addirittura già mercoledì sera a Genova contro la .

Gli esami strumentali, secondo quanto riporta 'Sky Sport', hanno escluso lesioni. Nessun problema serio insomma, come peraltro aveva anticipato già Conte a caldo, ma un semplice affaticamento subito superato.

Resta da capire se il tecnico deciderà di convocare Lukaku per Sampdoria-Inter, magari facendolo partire dalla panchina per utilizzarlo solo in caso in caso di necessità, oppure preferirà tenerlo a riposo anche guardando alle prossime avversarie dei nerazzurri.

Dopo la trasferta di Genova infatti l'Inter è attesa da un'altra trasferta delicata contro la , mentre il 17 gennaio a 'San Siro' arriverà la di Pirlo. In mezzo la gara contro la in Coppa . Partite in cui avere Lukaku al 100% sarà fondamentale.