Inter, infortunio al ginocchio per Godin: è stato sostituito al 54'

Diego Godin è stato sostituito al 54' di Inter-Juventus a causa di un problema al ginocchio: al suo posto è entrato Bastoni.

Non è stata la miglior serata per l' di Antonio Conte, che ha perso 1-2 in casa contro la , incassato la prima sconfitta in campionato e perso la testa della classifica.

A peggiorare il bilancio ci sono anche due infortuni: quello di Stefano Sensi nel primo tempo all'inguine e quello di Diego Godin a inizio ripresa.

Come riporta 'Sky Sport' infatti il difensore uruguagio è stato sostituito al 54' da Alessandro Bastoni a causa di un infortunio al ginocchio.

L'ex era sembrato piuttosto in difficoltà nelle prime battute del match, fino al cambio arrivato un po' a sorpresa.

La spiegazione è arrivata nel dopo-gara: un problema al ginocchio, accusato forse in uno scontro di gioco precedente. La sua situazione sarà ora da valutare nelle prossime ore.