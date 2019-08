Inter, infortunio per De Vrij nel riscaldamento: Ranocchia al suo posto

Cambio dell'ultimo minuto prima di Inter-Lecce: Ranocchia prende il posto di De Vrij nell'undici titolare. Problemi nel riscaldamento.

Prima gara, primo infortunio per l' di Conte. Non durante la gara contro il , ma bensì pochi minuti prima del match inaugurale dei nerazzurri in questa nuova : out, in campo dal primo minuto l'unico centrale disponibile,

De Vrij ha infatti accusato un problema muscolare nel riscaldamento pre-gara, constringendo Conte a schierare Ranocchia: l'ex Bari è infatti l'unico centrale a disposizione dei nerazzurri, considerando l'indisponibilità del nuovo arrivato Godin.

Proprio visto l'infortunio di Godin, in teoria titolare stagionale in difesa alla pari di Skriniar e dello stesso De Vrij, Conte ha optato per D'Ambrosio come centrale in virtù del consolidato 3-5-2 che il tecnico dell'Inter non sembra intenzionato ad abbandonare.

Per Ranocchia si tratta della prima gara da titolare con l'Inter, per quanto riguarda la Serie A, un anno e mezzo dopo l'ultima volta: il 12 maggio 2018 in campo contro il , in un match perso dai nerazzurri per 2-1. Da allora solamente qualche scampolo di partita.